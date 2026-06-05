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JPNN.com - Olahraga

Prancis vs Pantai Gading, Les Blues Takluk 1-2

Jumat, 05 Juni 2026 – 07:58 WIB
Prancis vs Pantai Gading, Les Blues Takluk 1-2 - JPNN.COM
Kapten Prancis Kylian Mbappe (10) berupaya melewati adangan pemain Pantai Gading Oumar Diakite dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia 2026 di Nantes. Foto: Franck Fife/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Prancis secara mengejutkan takluk 1-2 atas Pantai Gading dalam laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026.

Bermain di Stade de la Beaujoire, Nantes, Kamis waktu sempat, Prancis sebenarnya mampu unggul lebih dahulu melalui gol indah Rayan Cherki tepat menjelang turun minum.

Namun, tim tamu bangkit pada babak kedua dan membalikkan keadaan lewat Guela Doue serta Amad Diallo.

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Hasil ini menjadi modal evaluasi bagi skuad Didier Deschamps sebelum putaran final Piala Dunia 2026 dimulai sepuluh hari lagi.

Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan, dan langsung menekan pertahanan tim tamu.

Peluang pertama hadir pada menit ke-7 ketika Kylian Mbappe berhasil lolos di sisi kiri kotak penalti. Namun, tembakannya masih mampu dibendung kiper Pantai Gading, Yahia Fofana.

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Prancis kembali mengancam pada menit ke-21 melalui Michael Olise. Pemain sayap itu melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum melepaskan tembakan, tetapi bola terlalu lemah sehingga mudah diamankan Fofana.

Peluang berikutnya datang pada menit ke-33. Ibrahima Konate menyambut sepak pojok yang dikirim Mbappe dengan sundulan yang masih melenceng dari sasaran.

Prancis secara mengejutkan takluk 1-2 atas Pantai Gading pada laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026.

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TAGS   prancis vs pantai gading  Prancis  Uji Coba  Piala Dunia 2026 

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