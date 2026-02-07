Close Banner Apps JPNN.com
Prapenjualan 2025 PANI Tercapai 100 Persen, Buktikan Ketahanan Bisnis di Tengah Dinamika Pasar

Sabtu, 07 Februari 2026 – 15:39 WIB
Kawasan Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Foto dok PANI

jpnn.com - JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) membukukan prapenjualan (pre-sales) Rp 4,3 triliun sepanjang 2025 atau setara dengan pencapaian 100 persen dari target tahunan.

Capaian ini mencerminkan ketahanan fundamental bisnis perseroan, sekaligus efektivitas strategi pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di tengah dinamika makro ekonomi dan penyesuaian siklus industri properti nasional.

Berdasarkan rilis resmi perseroan, segmen residensial menjadi kontributor terbesar dengan prapenjualan Rp 2,0 triliun atau sekitar 47 persen.

Kontribusi tersebut diikuti kaveling tanah komersial Rp 1,2 triliun atau 28 persen, serta produk komersial senilai Rp 1,07 triliun atau 25 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan permintaan terhadap hunian terintegrasi dan kawasan komersial strategis di PIK2 masih terjaga.

Kondisi ini sejalan dengan preferensi konsumen yang makin selektif dan berorientasi pada kualitas, baik untuk kebutuhan hunian maupun investasi jangka panjang.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma menyampaikan bahwa 2025 sebagai periode konsolidasi yang sehat bagi perseroan.

“Kami memandang Tahun 2025 sebagai periode konsolidasi yang sehat,” terang Sugianto.

Prapenjualan 2025 PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) tercapai 100 persen, buktikan ketahanan bisnis di tengah dinamika pasar.

