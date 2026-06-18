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JPNN.com - Olahraga - Basket

Prastawa Ingatkan Pelita Jaya, Bogor Hornbills Bisa Jadi Ancaman Serius di Final IBL 2026

Kamis, 18 Juni 2026 – 21:35 WIB
Prastawa Ingatkan Pelita Jaya, Bogor Hornbills Bisa Jadi Ancaman Serius di Final IBL 2026 - JPNN.COM
Pebasket Andakara Prastawa saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Bogor Hornbills pada ajang IBL 2026 di GOR Laga Tangkas, Bogor. Foto: IBL Indonesia

jpnn.com - Pelita Jaya bersiap menghadapi Bogor Hornbills pada final IBL 2026.

Kapten Andakara Prastawa memastikan timnya sudah mempelajari gaya bermain lawan sejak sepekan ini.

“Selama seminggu terakhir kami sudah punya game plan menghadapi mereka."

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"Tentu kami tetap fokus di setiap laga untuk menghadapi final IBL 2026," ujar pemain kelahiran 16 Agustus 1992 itu.

Menurut Prastawa, Bogor Hornbills bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Performa tim asal Kota Hujan itu disebut meningkat signifikan setelah sukses menyingkirkan Satria Muda Bandung dengan skor 3-1 dalam best of five series.

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“Kami tentu waspada kepada semua pemain Bogor Hornbills baik pemain lokal maupun asing.” 

“Kami berupaya untuk tidak meremehkan satu sama lain karena mereka juga tengah dalam kondisi terbaik setelah laga semifinal,” ungkap mantan penggawa Stapac Jakarta itu.

Kapten Pelita Jaya, Andakara Prastawa enggan meremehkan kekuatan Bogor Hornbills saat bertemu di final IBL 2026, Jumat (19/6)

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TAGS   Pelita Jaya  Bogor Hornbills  andakara prastawa   IBL 2026  final IBL 
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