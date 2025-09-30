Close Banner Apps JPNN.com
Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai, Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Sebenarnya

Selasa, 30 September 2025 – 17:39 WIB
Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dengan selebgram sekaligus putri politikus, Azizah Salsha telah berakhir.

Kabar perceraian pasangan muda ini diungkap kuasa hukum keduanya seusai memberikan penjelasan resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Adinda, selaku kuasa hukum Arhan, menegaskan bahwa keputusan berpisah diambil secara dewasa tanpa adanya konflik besar.

“Komunikasi masih baik, karena perceraian ini merupakan kesepakatan bersama,” ujar Adinda.

Menurut Adinda, keputusan itu muncul setelah musyawarah panjang bersama keluarga besar. Dia juga menepis isu-isu miring yang sempat beredar di publik.

“Perpisahan ini adalah jalan terbaik yang telah disepakati oleh Arhan dan Azizah,” tambahnya.

Meski begitu, alasan detail di balik perceraian tetap tidak diungkap gamblang. Kuasa hukum hanya memberi sinyal bahwa faktor jarak dan karier menjadi penyebab utama.

“Sepengetahuan kami, pisahnya dikarenakan Mas Arhan teken kontrak dengan Bangkok United,” ungkap kuasa hukum lainnya, Singgih Tomi Gumilang.

