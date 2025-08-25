Pratama Arhan Layangkan Permohonan Cerai Terhadap Azizah Salsha Sejak 1 Agustus

Senin, 25 Agustus 2025 – 17:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohamad Sholahudin membenarkan bahwa Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya, Azizah Salsha.

Dia menyebut, pemain sepak bola Timnas Indonesia itu memasukkan permohonan cerai talak ke PA Tigaraksa pada 1 Agustus 2025. Sidang cerai pun sudah dimulai.

Pada Senin (25/8), sidang lanjutan atas perceraian tersebut kembali digelar.

"Di register kami, terdaftar tanggal 1 Agustus. Sidang pertama tanggal 11, dan hari ini sidang yang kedua," ujar Mohamad Sholahudin di PA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (25/8).

Dia menuturkan, Pratama Arhan hanya mengajukan permohonan cerai. Adapun pesepakbola 23 tahun itu memasukkan permohonan cerai tersebut melalui kuasa hukumnya.

"Iya, melalui kuasanya (Arhan menggugat cerai). Tidak ada (gugatan lain). Hanya cerai saja," kata Mohamad Sholahudin.

Pada sidang kedua yang digelar hari ini, majelis hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak Pratama Arhan secara verstek sebab pihak Azizah Salsha sebagai tergugat absen dari awal persidangan digelar.

Sementara Pratama Arhan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya.