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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Pratama Arhan Pulang ke Liga Indonesia, Persija Dapat Amunisi Kelas Timnas

Selasa, 07 Juli 2026 – 00:23 WIB
Pratama Arhan Pulang ke Liga Indonesia, Persija Dapat Amunisi Kelas Timnas - JPNN.COM
Pratama Arhan saat menjalani sesi latihan dengan Timnas Indonesia. Foto: Instagram/Pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta membuat gebrakan besar di bursa transfer jelang musim 2026/2027. Macan Kemayoran resmi mengamankan tanda tangan bek kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan, dengan kontrak berdurasi tiga musim.

Kepulangan Arhan ke Liga Indonesia menjadi suntikan kekuatan baru bagi Persija.

Pemain berusia 24 tahun itu diproyeksikan memperkokoh sisi kiri pertahanan sekaligus menghadirkan ancaman lewat kemampuan ofensifnya yang sudah menjadi ciri khas.

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Arhan dikenal sebagai bek modern yang agresif, memiliki kecepatan, serta rajin membantu serangan. Senjata andalannya berupa lemparan ke dalam jarak jauh juga diyakini bakal menjadi "senjata rahasia" Persija untuk membongkar pertahanan lawan dan menciptakan peluang berbahaya.

Sebelum berlabuh di Persija, Arhan mengukir pengalaman berharga di luar negeri.

Setelah tampil bersama PSIS Semarang, ia melanjutkan karier ke Tokyo Verdy di Jepang, Suwon FC di Korea Selatan, hingga Bangkok United di Thailand.

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Pengalaman internasional itu diharapkan membawa warna baru bagi permainan Persija.

Tak hanya bersinar di level klub, Arhan juga menjadi salah satu pilar penting Timnas Indonesia. Ia ikut mengantar Garuda menjadi runner-up Piala AFF 2020, meraih medali emas SEA Games 2023, mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, hingga tampil dalam perjuangan Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Persija Jakarta resmi mendatangkan Pratama Arhan. Penggawa Timnas Indonesia itu dikontrak tiga musim.

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TAGS   Persija Jakarta  Pratama Arhan  Bursa Transfer  pemain timnas 
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