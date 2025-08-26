Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Pratama Arhan Resmi Menduda, Potret Mesra dengan Azizah Salsha Jadi Sorotan

Selasa, 26 Agustus 2025 – 04:09 WIB
Pasangan Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/aboutarhanazizah

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Pratama Arhan, resmi bercerai dari Azizah Salsha usai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Senin (25/8/2025).

Namun di tengah kabar perceraian itu, publik justru menyoroti akun Instagram milik anggota Timnas Indonesia, itu.

Meski status rumah tangganya telah berakhir, Arhan masih menyimpan sejumlah potret mesra bersama Azizah di laman pribadinya.

Foto-foto kebersamaan pasangan yang menikah pada 20 Agustus 2023 itu masih terpampang jelas di beberapa unggahan.

Tidak hanya foto, video perjalanan cinta keduanya sejak awal pernikahan hingga momen kebersamaan di luar negeri juga masih tersimpan.

Hal ini menjadi sorotan warganet yang mempertanyakan sikap bek berusia 23 tahun tersebut.

Sebelumnya, juru bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Mohamad Sholahudin, membenarkan bahwa Arhan mengajukan cerai talak sejak 1 Agustus 2025.

Sidang pertama digelar pada 11 Agustus, sementara sidang kedua sekaligus putusan perceraian berlangsung 25 Agustus.

Meski sudah resmi bercerai, Pratama Arhan belum hapus potret mesranya dengan Azizah Salsha di Instagram.

