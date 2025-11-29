Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Praz Teguh Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Alam di Sumatera

Sabtu, 29 November 2025 – 05:55 WIB
Praz Teguh Galang Dana untuk Bantu Korban Bencana Alam di Sumatera - JPNN.COM
Praz Teguh. Foto: Instagram/praz_teguh

jpnn.com, JAKARTA - Komika Praz Teguh memperlihatkan kepedulian terhadap korban bencana alam banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh.

Dia berinisiatif menggalang dana untuk para korban bencana alam yang sangat membutuhkan bantuan.

"Semoga saudara kita di Sumatera kembali aman seperti sedia kala, silakan ulurkan donasi melalui Kitabisa," ungkap Praz Teguh melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (28/11).

Komedian asal Padang itu lantas mengabarkan jumlah donasi yang terkumpul hingga Sabtu (29/11) dini hari sudah mencapai Rp 100 juta lebih.

Praz Teguh mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersedia membantu korban bencana alam banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh.

"Alhamdulillah kurang dari 5 jam sudah terkumpul sampai Rp 100 juta, terima kasih banyak teman-teman, dengan ini kita naikkan sementara ke Rp 250 juta dan semoga bertambah," jelas mantan personel D'PLUST itu.

Tidak hanya menggalang dana, Praz Teguh juga berniat turun langsung menemui para korban bencana alam.

Dia berjanji bakal datang melihat masyarakat yang terkena dampak banjir bandang dan longsor di kawasan Sumatera.

