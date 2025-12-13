Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prediksi Calon Lawan Kuat Persib Bandung di 16 Besar ACL 2, Manajemen Bilang Begini

Sabtu, 13 Desember 2025 – 14:33 WIB
Ramon Tanque (tengah) menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung saat menjamu Bangkok United. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung memastikan satu tempat di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) 2025/26 setelah keluar sebagai juara Grup G.

Sebagai pemuncak klasemen, Maung Bandung berpeluang menghadapi salah satu tim runner up dari grup lain di zona Asia Timur.

Berdasarkan hasil fase grup, terdapat tiga calon lawan yang berpotensi dihadapi Persib, yakni Cong An Ha Noi (Grup E), Ratchaburi FC (Grup F), dan Pohang Steelers (Grup H). Ketiganya merupakan klub asal Vietnam, Thailand, dan Korea.

Berikut rangkuman singkat profil masing-masing klub yang berpotensi menjadi lawan Persib di babak 16 besar ACL 2:

Cong An Ha Noi (Vietnam)

Cong An Ha Noi merupakan salah satu klub yang menunjukkan performa konsisten di level regional. Tim asal ibu kota Vietnam tersebut dikenal memiliki organisasi permainan yang solid dan disiplin secara taktik.

Mereka finis sebagai runner up Grup E dengan koleksi delapan poin, hasil dari dua kali menang, dua imbang, dan dua kali kalah.

Di kompetisi domestik, Cong An Ha Noi bertengger di posisi kedua klasemen V-League 1 dengan koleksi 23 poin dari sembilan pertandingan.

Ratchaburi FC (Thailand)

Ratchaburi FC merupakan salah satu klub papan atas Liga Thailand yang memiliki pengalaman bersaing di kompetisi regional. Klub berjuluk The Dragons ini dikenal memiliki sejumlah pemain berbahaya dan mental bertanding yang kuat.

Ada tiga klub yang diprediksi akan menjadi calon lawan Persib Bandung saat bertarung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

