Prediksi Harga Kripto Pakai AI Makin Tren, Upbit: Investor Tetap Perlu Hati-Hati

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) makin mempengaruhi berbagai sektor, termasuk industri aset kripto.

Salah satu pemanfaatan yang makin banyak dibicarakan adalah penggunaan AI untuk membantu memprediksi pergerakan harga aset digital.

Meskipun teknologi ini menawarkan berbagai potensi manfaat, para pelaku industri mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam prediksi harga tetap memiliki keterbatasan dan risiko yang perlu dipahami oleh investor.

Menurut Upbit Indonesia, AI dapat menjadi alat bantu yang berguna dalam menganalisis pasar kripto, namun tetap tidak dapat menggantikan pemahaman dasar terhadap pasar serta pengambilan keputusan investasi yang bijak.

"AI mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, sehingga dapat membantu investor melihat pola atau tren pasar yang mungkin sulit terdeteksi secara manual. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi ini tetap memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjamin prediksi harga yang akurat," ujar CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi.

Dalam beberapa tahun terakhir, AI makin banyak digunakan untuk menganalisis berbagai indikator pasar. Cakupannya meliputi data historis harga, volume transaksi, sentimen media sosial, hingga perkembangan berita global yang dapat mempengaruhi pasar.

Dengan kemampuan memproses data secara real-time, AI berpotensi membantu investor memahami dinamika pasar dengan lebih cepat. Sejumlah platform telah mengembangkan model AI yang mampu memberikan analisis tren atau rekomendasi berbasis data.

Teknologi ini juga dapat mendorong investor untuk lebih memahami data serta berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan harga aset digital.