Prediksi Pelatih Futsal Jepang soal Final Indonesia vs Iran, Wouw

jpnn.com - JAKARTA - Timnas futsal Indonesia melenggang ke final Piala Asia Futsal 2026 seusai menyingkirkan Jepang.

Skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor 5-3 dalam laga semifinal Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

Pelatih Timnas Futsal Jepang Kensuke Takahashi memberikan komentarnya setelah anak-anak asuhnya menelan kekalahan tersebut.

“Sebagai pelatih kepala timnas Jepang, tugas saya adalah mengalahkan Indonesia hari ini, tetapi akhirnya saya tidak bisa. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas kekalahan Jepang hari ini,” kata Kensuke pada jumpa pers seusai pertandingan, Kamis.

Kensuke Takahashi bukan orang baru di futsal tanah air karena ia pernah melatih tim Garuda sekitar tiga tahun dari 2018 sampai 2021.

Selama itu, Kensuke turut mengantarkan Indonesia meraih tempat ketiga di Piala AFF 2018 dan tempat ketiga di Piala AFF 2019, juga membawa tim nasional U-20 menembus semifinal Piala Asia Futsal U-20 2019.

“Saya sangat mengapresiasi semua fans dan media karena selalu mendukung saya dalam tugas saya di Indonesia,” ucap Kensuke Takahashi.

Saat ditanya bagaimana perasaannya dikalahkan oleh Indonesia, yang mayoritas diisi oleh pemain-pemain didikannya dulu, ia mengatakan, “Saya tahu beberapa pemain yang bermain bersama saya dulu, saat itu mereka masih sangat muda, tetapi hari ini, pemain-pemain tersebut terlihat sangat profesional dan sangat kuat”.