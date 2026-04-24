Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Prediksi Pengamat soal Pasar Properti 2026: Lebih Rasional

Jumat, 24 April 2026 – 15:25 WIB
Prediksi Pengamat soal Pasar Properti 2026: Lebih Rasional - JPNN.COM
Seminar Property Outlook bertajuk 'Membaca Arah Perkembangan dan Peluang Pasar Properti di Tahun 2026' di Main Atrium PIK Avenue, Jumat (24/4/2026). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasar properti Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap punya peluang tumbuh meski ekonomi global masih penuh tekanan.

Namun, karakter pasar properti sudah berubah. Pertumbuhannya tidak lagi banyak digerakkan spekulasi, tetapi kebutuhan riil konsumen.

Hal itu menjadi pembahasan dalam Seminar Property Outlook bertajuk 'Membaca Arah Perkembangan dan Peluang Pasar Properti di Tahun 2026' di Main Atrium PIK Avenue, Jumat (24/4/2026).

Seminar tersebut digelar dalam rangkaian ASG Expo 2026. Dua pembicara utama, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede dan Pengamat sekaligus Konsultan Properti Anton Sitorus, memaparkan arah ekonomi dan pasar properti tahun ini.

Josua mengatakan prospek ekonomi domestik Indonesia masih cukup kuat. Konsumsi rumah tangga dan investasi dalam negeri masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Prospek ekonomi domestik kita masih cukup kuat. Prospek investasi dalam negeri juga masih cukup kuat,” ungkap Josua.

Menurut Josua, stabilitas inflasi menjadi faktor penting bagi sektor investasi. Kondisi itu juga berpengaruh besar terhadap properti karena daya beli masyarakat sangat dipengaruhi pergerakan harga kebutuhan.

Dia menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun dapat membantu menjaga inflasi tetap terkendali.

Pasar properti Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap punya peluang tumbuh meski ekonomi global masih penuh tekanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp