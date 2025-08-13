Prediksi Persib vs Manila Digger: Wagub Jabar Optimistis Maung Bandung Menang Telak

Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:02 WIB

jpnn.com - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Erwan Setiawan optimistis Persib Bandung akan meraih kemenangan saat menjamu Manila Digger pada laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2).

Prediksi Wagub Jabar

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. Erwan memprediksi Maung Bandung mampu menang dengan skor telak 4-0.

"Insyaallah kita menang 4-0," kata Erwan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Komposisi Pemain Persib Solid

Menurut Erwan, komposisi pemain Persib cukup mumpuni untuk mengalahkan wakil Filipina tersebut.

"Optimistis dengan melihat komposisi pemain kita (Persib), kita bisa menang," ucapnya.

Rekor Pertemuan Persib dengan Klub Filipina

Erwan yang juga merupakan putra Komisaris Persib Umuh Muchtar turut menyinggung catatan sejarah pertemuan Persib dengan tim asal Filipina di ajang internasional.

Persib pernah bertemu Pasay City FC di Piala Champions Asia 1995.

"Dulu tahun ' 95 saja Persib bisa mengalahkan tim dari Filipina di kandang mereka dengan skor cukup telak yaitu 4-1," kenangnya.