Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prediksi Prancis vs Inggris Piala Dunia 2026, Ini Catatan Pertemuan Kedua Tim

Sabtu, 18 Juli 2026 – 06:29 WIB
Prediksi Prancis vs Inggris Piala Dunia 2026, Ini Catatan Pertemuan Kedua Tim - JPNN.COM
Kapten Timnas Inggris Lionel Messi (kiri) memeluk kapten Timnas Inggris Harry Kane (kanan) setelah pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Dylan Martinez.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Prancis Vs Inggris pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.

Les Blues – julukan Timnas Prancis - lebih diunggulkan karena memimpin catatan pertemuan.

Prancis sudah bertemu dengan Inggris sembilan kali sejak 1966 dan Les Blues memenangi lima pertandingan, demikian catatan FIFA.

Baca Juga:

Adapun Inggris menang tiga pertandingan, sementara satu laga lain berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada Piala Dunia 2022 dalam babak perempat final ketika Prancis menang 2-1.

Kemenangan terakhir Inggris terjadi pada pertandingan persahabatan tahun 2015 ketika menang 2-0.

Baca Juga:

Satu-satunya hasil imbang terjadi pada fase grup Euro 2012 ketika kedua negara imbang 1-1.

Partai perebutan tempat ketiga akan menjadi pertemuan keempat Prancis dan Inggris dalam Piala Dunia.

Berikut prediksi hasil pertandingan Prancis Vs Inggris pada partai perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prancis vs Inggris  Piala Dunia 2026  Timnas Prancis  Les Bleus 
BERITA PRANCIS VS INGGRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp