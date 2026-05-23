Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Prediksi Purbaya soal Saham & IHSG, Investor Pasti Girang

Sabtu, 23 Mei 2026 – 08:00 WIB
Prediksi Purbaya soal Saham & IHSG, Investor Pasti Girang - JPNN.COM
Menkeu Purbaya yakin IHSG segera berlari kencang. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat ditopang oleh rebound (berbalik menguat) saham-saham sektor energi dan basic materials (barang baku).

IHSG ditutup menguat 67,11 poin atau 1,10 persen ke posisi 6.162,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,04 poin atau 0,66 persen ke posisi 620,44.

IHSG ditutup menguat setelah sebelumnya sempat melemah hingga menyentuh level 5,966.86 pada perdagangan hari ini, dengan hampir seluruh sektor ditutup di zona hijau.

Baca Juga:

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis IHSG akan kembali menguat pekan depan seiring perbaikan fundamental ekonomi nasional.

"Saya pikir sih, kalau lihat dari teknikalnya sih, minggu depan sudah lari kencang," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (21/5).

Dia meminta pelaku pasar tidak khawatir terhadap kondisi pasar saham saat ini, karena pemerintah akan terus memperkuat ekonomi nasional ke depan.

Baca Juga:

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan rebound IHSG hanya tinggal menunggu waktu karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap baik.

"Jadi, tinggal tunggu waktu saja sampai, enggak lama kalau enggak salah, sampai harga IHSG akan rebound lagi," katanya.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat ditopang oleh rebound (berbalik menguat) saham-saham sektor energi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  IHSG  saham  Ekonomi  investor 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp