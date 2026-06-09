Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: Ada yang Tersingkir?

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:49 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia bersiap melakoni laga uji coba internasional menghadapi Mozambik pada agenda FIFA Matchday.

Menurut jadwal, duel Indonesia vs Mozambik akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi salah satu ajang penting untuk melihat konsistensi Skuad Garuda. Sebelumnya, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 atas Oman.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi kembali menguji sejumlah kombinasi pemain.

Di bawah mistar, Maarten Paes berpeluang dipercaya sebagai pilihan utama, setelah pada laga melawan Oman gawang Indonesia dikawal oleh Emil Audero.

Sebelumnya, Paes dan Audero juga sempat mendapat kesempatan bermain secara bergantian dalam dua laga uji coba kontra Saint Kitts and Nevis serta Bulgaria.

Untuk lini belakang, dalam skema tiga bek, Kevin Diks, Rizky Ridho, dan Elkan Baggott berpotensi menjadi pilihan utama.

Namun, Herdman juga memiliki opsi lain jika memilih skema empat bek, dengan Dony Tri Pamungkas sebagai salah satu kandidat.