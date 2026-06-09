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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: Ada yang Tersingkir?

Selasa, 09 Juni 2026 – 11:49 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: Ada yang Tersingkir? - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia bersiap melakoni laga uji coba internasional menghadapi Mozambik pada agenda FIFA Matchday.

Menurut jadwal, duel Indonesia vs Mozambik akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB.

Laga ini menjadi salah satu ajang penting untuk melihat konsistensi Skuad Garuda. Sebelumnya, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 atas Oman.

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Di bawah mistar, Maarten Paes berpeluang dipercaya sebagai pilihan utama, setelah pada laga melawan Oman gawang Indonesia dikawal oleh Emil Audero.

Sebelumnya, Paes dan Audero juga sempat mendapat kesempatan bermain secara bergantian dalam dua laga uji coba kontra Saint Kitts and Nevis serta Bulgaria.

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Untuk lini belakang, dalam skema tiga bek, Kevin Diks, Rizky Ridho, dan Elkan Baggott berpotensi menjadi pilihan utama.

Namun, Herdman juga memiliki opsi lain jika memilih skema empat bek, dengan Dony Tri Pamungkas sebagai salah satu kandidat.

Timnas Indonesia bersiap melakoni laga uji coba internasional menghadapi Mozambik pada agenda FIFA Matchday.

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TAGS   Timnas Indonesia  Mozambik  Indonesia Vs Mozambik  John Herdman  FIFA Matchday 
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