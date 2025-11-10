Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prediksi Timnas U-17 Indonesia vs Honduras: Garuda Muda di Ambang Harapan Terakhir

Senin, 10 November 2025 – 13:54 WIB
Prediksi Timnas U-17 Indonesia vs Honduras: Garuda Muda di Ambang Harapan Terakhir - JPNN.COM
Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: X/@erickthohir

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi laga penentu nasib di Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Honduras.

Pertandingan terakhir Grup H itu akan berlangsung di Lapangan 2 Aspire Zona, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025) malam WIB.

Pertandingan Hidup-Mati Melawan Honduras

Kemenangan menjadi harga mati jika Indonesia ingin menjaga peluang melangkah ke babak 32 besar.

Baca Juga:

Sejauh ini, perjalanan Zahaby Goly dan kolega belum begitu mulus. Indonesia menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing melawan Zambia (1-3) dan Brasil (0-4).

Tim asuhan Nova Arianto baru mengoleksi dua gol dan memiliki pekerjaan rumah di sektor belakang setelah kemasukan tujuh gol.

Situasi Timnas U-17 Indonesia

Saat  mnghadapi Zambia maupun Brasil, mayoritas gol yang bersarang terjadi pada babak pertama, membuat situasi permainan langsung menekan mental.

Baca Juga:

Di sisi lain, Honduras pun datang dengan kondisi hampir serupa. Mereka belum meraih kemenangan dan berada di dasar klasemen.

Masalah Honduras juga tak kecil. Tim asal Amerika Tengah itu sudah kebobolan 12 gol, menjadikan pertahanan mereka salah satu yang paling rapuh di turnamen ini.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi laga penentu nasib di Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Honduras.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  Honduras  timnas u-17  Indonesia vs Honduras  Piala Dunia U-17 2025 
BERITA TIMNAS U-17 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp