PREP dan Sunset Rollercoaster Berkolaborasi untuk Pertama Kali

jpnn.com, JAKARTA - Band indie-pop asal Inggris, PREP, dan band asal Taiwan, Sunset Rollercoaster berkolaborasi untuk pertama kalinya lewat lagu berjudul Do What You Gotta.

Lagu yang bercerita tentang lembaran baru itu bernuansa hangat untuk siapa pun yang sedang mencari cinta ke mana pun pergi. Jarak dan batasan genre pun hilang.

Do What You Gotta sekaligus menjadi single utama dari EP terbaru PREP yakni One Day in the Sun’ yang siap dirilis pada 20 Maret 2026.

EP baru ini bakal tersedia dalam format vinyl dan dapat dibeli secara online via pre-order di toko resmi PREP.

Peluncuran EP ini menjadi titik penting dalam perjalanan karier PREP yang telah mendunia dan memiliki fanbase yang loyal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, Sunset Rollercoaster telah menempatkan diri sebagai salah satu unit musik paling berpengaruh dari kancah musik Taiwan. Uniknya, keduanya telah tampil di Joyland Festival Jakarta meskipun di dua tahun berbeda. PREP di tahun 2022 dan Sunset Rollercoaster di tahun 2024.

Vokalis PREP, Tom Havelock mengatakan PREP dan Sunset Rollercoaster telah menunggu-nunggu untuk kolaborasi ini terjadi.

"Kami hampir menyelesaikan sebuah lagu dengan mereka di London beberapa tahun yang lalu. Tahun lalu Kuo, vokalis Sunset Rollercoaster, tampil bersama kami di Taipei. Kami kemudian mengunjungi studio mereka untuk nongkrong dan membahas banyak ide. Namun saat lagu ini terbuat, kami tahu bahwa inilah lagu yang tepat untuk kolaborasi kami. Aku harap suatu saat di tahun ini kami semua dapat membawakan lagu ini bersama-sama," kata Tom Havelock.