Presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorway Ditemukan Meninggal di Sungai Memti

jpnn.com - MANOKWARI - Presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorway ditemukan meninggal dunia di Sungai Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Senin (27/7), setelah sembilan hari pencarian. Jenazah korban dievakuasi Tim SAR Gabungan yang terdiri atas personel TNI, Polri, Basarnas dan masyarakat.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Barat Kombes Trihadi Kuncahyo mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 11.05 WIT dengan jarak 10 meter dari titik awal dilaporkan terjatuh dan terseret arus pada 18 Juli 2026.

"Atas nama Kapolda Papua Barat dan seluruh jajaran, kami menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Saudara Yanto Idorway," kata Trihadi di Manokwari.

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Dia menjelaskan bahwa tim gabungan tetap melakukan pencarian terhadap korban setelah pelaksanaan operasi SAR ditutup pada Jumat (24/7) atau selama tujuh hari sesuai standar prosedur. Tiga hari kemudian, korban ditemukan warga setempat.

"Semoga almarhum dapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," kata Trihadi.

Selama tujuh hari pencarian terhadap korban, tim menghadapi berbagai kendala, seperti cuaca yang cepat berubah, kabut tebal di jalur menuju lokasi, suhu dingin, arus sungai deras, serta bebatuan sungai yang besar dan licin.

"Terima kasih kepada personel TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, kepala kampung, tokoh adat, serta sukarelawan yang menunjukkan dedikasi dan sinergi selama operasi pencarian," ungkapnya.

Polda Papua Barat mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai, air terjun, pantai, atau kawasan berpotensi bahaya lainnya, terutama saat cuaca kurang bersahabat atau debit air meningkat.