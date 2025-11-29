Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Presiden Bantu Daerah Terdampak Banjir, Legislator PDIP Singgung Pecepatan Pendataan

Sabtu, 29 November 2025 – 20:45 WIB
Presiden Bantu Daerah Terdampak Banjir, Legislator PDIP Singgung Pecepatan Pendataan - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Foto: ANTARA / Mario Sofia Nasution

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman berharap pemerintah provinsi hingga kabupaten atau kota di Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pendataan secara cepat korban terdampak banjir.

Menurutnya, pemprov hingga pemkot di Sumbar merespons cepat Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin membantu korban terdampak bencana hidrometeorologi.

“Ini sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana,” ungkap Alex. 

Baca Juga:

Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan kemampuan keuangan daerah di Sumbar, secara mayoritas masuk kategori sangat rendah. Termasuk tujuh daerah terdampak bencana hidrometeorologi. 

Alex melanjutkan kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh Kementrian Keuangan membuat ruang fiskal kecil. 

Legislator Dapil I Sumbar itu menilai keinginan Prabowo membantu wilayah terdampak bencana hidrometeorologi memberi sinyal pusat tak meninggalkan daerah kesusahan.

Baca Juga:

“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan empat pesawat itu plus dua unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” ungkap Alex. 

Alex mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja di Komisi IV, di antaranya Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas dan Kementrian Kehutanan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman berharap ada percepatan pendataan terhadap korban terdampak banjir di Sumbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  sumbar  Alex Indra Lukman  PDIP Sumbar  Presiden Prabowo  Bencana  PDIP 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp