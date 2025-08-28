Presiden Bekerja Keras untuk Rakyat, Menteri dan DPR Justru Sibuk Berpolemik

Kamis, 28 Agustus 2025 – 12:54 WIB

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat.

Namun, di saat Presiden berjuang keras mengembalikan wibawa Indonesia, sebagian menteri dan anggota DPR justru sibuk memantik polemik melalui pernyataan maupun kebijakan kontroversial yang meresahkan publik.

Presiden tegas, rakyat apresiasi. Wibawa Presiden Prabowo Subianto disorot dunia ketika tampil di parade Bastille Day 2025, Prancis.

Indonesia mendapat prioritas dan penghormatan tinggi, menandakan posisi terhormat di kancah global.

Di dalam negeri, langkah Presiden menghentikan pemberian tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN yang nilainya dianggap “tidak masuk akal” mendapat apresiasi luas.

DPR bahkan memberikan tepuk tangan meriah. Kebijakan ini bukti nyata kepekaan dan empati Presiden terhadap kesulitan rakyat sehari-hari.

Kontras dengan Prabowo. Menteri dan DPR bisa jadi beban presiden. Alih-alih mendukung kerja Presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh.

Bukan hanya gagal membantu, bahkan terkesan menjadi beban pemerintah akibat komentar dan kebijakan yang ngawur.