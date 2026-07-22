Presiden CONMEBOL Mendahului FIFA, Bocorkan Format Baru Piala Dunia 2030

jpnn.com - Wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 kembali memanas.

Jumlah peserta disebut-sebut akan bertambah menjadi 64 negara meski FIFA hingga kini belum mengesahkan format tersebut.

Isyarat paling kuat justru datang dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) Alejandro Dominguez.

Melalui unggahan di media sosial X, dia menyampaikan bahwa turnamen edisi 2030 akan melibatkan lebih banyak negara sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia.

Menurut Dominguez, momen satu abad sejak turnamen pertama pada 1930 layak dirayakan dengan skala yang lebih besar dibanding edisi-edisi sebelumnya.

"Perayaan satu abad Piala Dunia akan berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Kami ingin menjadikannya sebagai turnamen bersejarah yang diikuti oleh 64 tim," katanya.

Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian karena sampai sekarang FIFA belum pernah mengumumkan keputusan resmi mengenai perubahan jumlah peserta.

Masih Sebatas Pembahasan

Wacana memperluas jumlah peserta sebenarnya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan tidak menutup kemungkinan usulan tersebut akan dibahas secara serius setelah Piala Dunia 2026 selesai digelar.