JPNN.com - Politik

Presiden dan Kapolri Larang Polisi Bekingi Koruptor, Sahroni: Anak Buahnya Harus Patuh!

Rabu, 20 Mei 2026 – 17:35 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Foto : Ricardo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Rapat Paripurna ke-19 DPR, Rabu (20/5), mengungkap keprihatinan soal masih ada aparat TNI dan Polri yang kerap menjadi beking para pejabat yang melakukan praktik korupsi alias koruptor.

Prabowo juga meminta masyarakat untuk tak segan melaporkan ulah para aparat yang tidak melaksanakan tugasnya melindungi rakyat.

Merespons ketegasan Presiden Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung penindakan aparat yang menjadi beking pelaku kejahatan.

"Komisi III seribu persen mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan," kata Sahroni di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, jajaran di bawah harus mengikuti komitmen Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Nah, Presiden dan Kapolri sudah komit, maka jajaran di bawah ya harus patuh. Karena kadang, arahan dari pimpinan tertingginya sudah klir sedari awal, namun jajaran di bawah yang masih suka curi-curi kesempatan," tutur Sahroni/

Oleh karena itu, dia mendukung terhadap oknum aparat yang masih membandel diberikan sanksi tegas, bahkan sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Maka dengan ini jangan ragu lakukan PTDH dan proses pidana terhadap setiap oknum yang masih nekat jadi beking," ujar Sahroni.

