JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Presiden FIFA Bicara Kemungkinan Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Kamis, 25 September 2025 – 11:05 WIB
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/DENIS BALIBOUSE/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino berbicara kemungkinan Indonesia lolos ke Piala Dunia atau World Cup 2026.

Menurut dia, untuk masuk sebagai peserta Piala Dunia 2026, Indonesia memang harus melewati berbagai pertandingan yang sulit.

“Ini akan menjadi beberapa pertandingan yang sangat sulit, beberapa pertandingan yang sangat sulit,” ucap Gianni di Amerika Serikat seusai bertemu Presiden Prabowo, pada Rabu (24/9).

Walau begitu, dia memuji usaha Indonesia untuk bisa bergabung dalam ajang sepak bola tertinggi di dunia itu.

“Sampai beberapa waktu yang lalu, tak seorang pun akan membayangkan bahwa Indonesia akan memainkan dua pertandingan krusial untuk kualifikasi Piala Dunia,” kata dia.

Gianni pun mengaku mendoakan Indonesia agar lolos masuk ke Piala Dunia 2026 setelah melewati berbagai kualifikasi.

Jadi, saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Saya mendoakan yang terbaik untuk semua yang berpartisipasi,” tuturnya.

Gianni bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9).

TAGS   Presiden FIFA  Presiden FIFA Gianni Infantino  Indonesia Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Presiden Prabowo Subianto  World Cup 
