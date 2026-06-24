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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Presiden FIFA Pastikan Trump Ikut Serahkan Trofi ke Juara Piala Dunia 2026 

Rabu, 24 Juni 2026 – 16:30 WIB
Presiden FIFA Pastikan Trump Ikut Serahkan Trofi ke Juara Piala Dunia 2026  - JPNN.COM
Presiden FIFA Gianni Infantino. Foto: REUTERS/Jaime Saldarriaga

jpnn.com - JAKARTA - Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan hadir langsung di partai final Piala Dunia 2026 dan ikut menyerahkan trofi kepada tim yang keluar sebagai juara.

Infantino mengaku akan mendampingi Trump penyerahan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola kepada sang kapten tim juara. '

'Kami bersama-sama dengan Presiden Trump akan menikmati laga final nanti dan tentunya menyerahkan trofi kepada sang juara bersama-sama," ujar Infantino dikutip dari ESPN.

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Keputusan FIFA ini langsung memancing sorotan. Sebab, dalam tradisi modern Piala Dunia, momen penyerahan trofi biasanya menjadi domain presiden FIFA dan para pejabat sepak bola dunia.

Namun, kali ini Trump dipastikan mendapat tempat istimewa di atas podium juara. 

Langkah FIFA ini dinilai menunjukkan besarnya peran Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. 

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Kehadiran Trump di panggung juga berpotensi menghadirkan momen ikonik yang akan dikenang dalam sejarah turnamen.

Publik pun teringat pada final Piala Dunia Antarklub tahun lalu. Saat itu Trump menjadi perbincangan karena tetap berada di podium ketika Chelsea mengangkat trofi juara.

Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Donald Trump bakal ikut menyerahkan trofi kepada ke juara Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Presiden FIFA  Donald Trump  Juara Piala Dunia 
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