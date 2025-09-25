Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Komentari Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora & Ketum PSSI, Presiden FIFA: Tidak Apa-apa

Kamis, 25 September 2025 – 08:40 WIB
Komentari Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora & Ketum PSSI, Presiden FIFA: Tidak Apa-apa - JPNN.COM
Ketum PSSI Erick Thohir berfoto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. ANTARA/Instagram/Erick Thohir/am.

jpnn.com - Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino menanggapi soal Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kini juga menjadi menteri pemuda dan olahraga (menpora) 

Infantino mengatakan rangkap jabatan ketua umum PSSI dengan menpora itu bisa diterima dan tidak melanggar aturan. 

“Tidak apa-apa, tentu saja, tidak apa-apa. Bapak Erick Thohir telah menunjukkan di masa lalu bahwa beliau multitalenta. Beliau dapat melakukan banyak hal dengan sangat baik,” ucap Infantino.

Baca Juga:

Warga Swiss berdarah Italia itu mengaku mengenal baik Erick Thohir di Komite Olimpiade Internasional. Infantino menilai eks menteri BUMN itu orang yang sangat kompeten.

“Apa yang telah beliau lakukan di federasi sepak bola (PSSI), apa yang telah beliau lakukan di pemerintahan, apa yang akan beliau lakukan untuk olahraga ini di Indonesia,” kata dia.

Infantino pun memuji Erick Thohir yang sejak memimpin PSSI bisa membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. 

Baca Juga:

“Untuk membawa Indonesia ke tempatnya sekarang, menjadi negara yang dikagumi banyak orang,” tuturnya.

Infantino bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9).

Presiden FIFA Gianni Infantino menanggapi rangkap jabatan yang dipegang oleh Erick Thohir sebagai menpora dan ketum PSSI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden FIFA  Erick Thohir  Menpora  Ketum Pssi  rangkap jabatan 
BERITA PRESIDEN FIFA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp