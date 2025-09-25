Komentari Erick Thohir Rangkap Jabatan Menpora & Ketum PSSI, Presiden FIFA: Tidak Apa-apa

jpnn.com - Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino menanggapi soal Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kini juga menjadi menteri pemuda dan olahraga (menpora)

Infantino mengatakan rangkap jabatan ketua umum PSSI dengan menpora itu bisa diterima dan tidak melanggar aturan.

“Tidak apa-apa, tentu saja, tidak apa-apa. Bapak Erick Thohir telah menunjukkan di masa lalu bahwa beliau multitalenta. Beliau dapat melakukan banyak hal dengan sangat baik,” ucap Infantino.

Warga Swiss berdarah Italia itu mengaku mengenal baik Erick Thohir di Komite Olimpiade Internasional. Infantino menilai eks menteri BUMN itu orang yang sangat kompeten.

“Apa yang telah beliau lakukan di federasi sepak bola (PSSI), apa yang telah beliau lakukan di pemerintahan, apa yang akan beliau lakukan untuk olahraga ini di Indonesia,” kata dia.

Infantino pun memuji Erick Thohir yang sejak memimpin PSSI bisa membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi.

“Untuk membawa Indonesia ke tempatnya sekarang, menjadi negara yang dikagumi banyak orang,” tuturnya.

Infantino bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat, pada Rabu (24/9).