Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden hingga Menteri Kabinet Tunaikan Zakat di Istana Melalui Baznas

Sabtu, 14 Maret 2026 – 15:35 WIB
Presiden hingga Menteri Kabinet Tunaikan Zakat di Istana Melalui Baznas - JPNN.COM
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menunaikan zakat melalui BAZNAS dalam Zakat Istana di Jakarta. Foto: Cahyo - Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan Zakat Istana bertajuk “Zakat Menguatkan Indonesia” itu menjadi bagian dari rangkaian sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala badan, penasihat khusus presiden, hingga asisten khusus presiden.

Momentum ini juga dimanfaatkan untuk menunaikan kewajiban zakat di bulan suci Ramadan.

Baca Juga:

Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima langsung oleh Ketua Baznas Sodik Mudjahid, yang kemudian mendoakan para muzaki sebagai bagian dari tugas amil.

Melalui pelayanan Konter Zakat Istana, Baznas mencatat penghimpunan zakat lebih dari Rp3,8 miliar dari 111 muzaki pada kegiatan tersebut.

Presiden Prabowo menyebut penunaian zakat bersama jajaran kabinet merupakan bentuk teladan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan sekaligus memperkuat peran lembaga pengelola zakat.

Baca Juga:

"Kami telah memberi contoh dengan memberikan zakat dan ini menunjukan lagi peran yang sangat penting dari Baznas,” ujar Prabowo saat membuka sidang kabinet paripurna usai menunaikan zakat bersama para menteri.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana pada Ramadan tahun ini.

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menunaikan zakat melalui Baznasdalam Zakat Istana di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Presiden  Prabowo Subianto  menteri kabinet  Zakat  Baznas 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp