Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Imbau Setop Penggunaan Strobo-Sirine di Jalan, Ketua DPRD Bogor Bilang Begini

Minggu, 21 September 2025 – 19:48 WIB
Presiden Imbau Setop Penggunaan Strobo-Sirine di Jalan, Ketua DPRD Bogor Bilang Begini - JPNN.COM
Polisi menindak pengendara yang nekat memasang lampu strobo yang bukan peruntukannya di Tol JORR Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa (29/7/2020) (Instagram @tmcpoldametro)

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sastra Winara menegaskan seluruh anggota legislatif di daerahnya akan mematuhi imbauan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara terkait penggunaan lampu strobo maupun sirine pada kendaraan pribadi.

Sastra di Cibinong, Minggu, menyatakan, DPRD Kabupaten Bogor siap mematuhi arahan pemerintah pusat maupun kepolisian terkait penggunaan strobo yang kerap disalahgunakan di jalan raya.

"Apa pun itu apalagi dari Presiden langsung atau dari Mensesneg, kami pastikan sudah akan mengikuti imbauan-imbauan tersebut," kata Sastra.

Baca Juga:

"Tidak ada satupun anggota legislatif di daerahnya yang menggunakan lampu strobo maupun sirine pada kendaraan pribadi," imbuhnya.

Ia menambahkan kebijakan pembekuan penggunaan strobo dan sirine oleh Kakorlantas Polri menjadi acuan yang wajib ditaati oleh pejabat di daerah.

"Ya tentu kami di daerah, khususnya di Kabupaten Bogor akan mengikuti aturan-aturan itu," ujarnya.

Baca Juga:

Sastra memastikan seluruh anggota DPRD tidak ada yang menggunakan perlengkapan tersebut, termasuk dirinya sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah.

"Kami pastikan tidak ada. Pokoknya kalau tidak mau telat ya berangkat lebih cepat," katanya menegaskan.

DPRD Kabupaten Bogor siap mematuhi arahan pemerintah pusat maupun kepolisian terkait penggunaan strobo yang kerap disalahgunakan di jalan raya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penggunaan Strobo-Sirine  ketua DPRD bogor  Penggunaan Strobo  sirine 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp