Presiden JDF Asia Pasifik: Gencatan Senjata Harus Jadi Langkah Menuju Palestina Merdeka

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Dr. Jazuli Juwaini menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Palestina dan Israel yang tercapai melalui mediasi sejumlah negara.

Dia menilai kesepakatan ini merupakan langkah maju dalam upaya menghentikan penjajahan dan agresi Israel terhadap rakyat Palestina, meski belum menjadi akhir dari penderitaan panjang yang dialami bangsa tersebut.

“Patut menyambut positif langkah gencatan senjata ini. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa Israel sering kali melanggar kesepakatan semacam ini. Karena itu, dunia internasional harus tetap waspada,” kata Dr. Jazuli, Sabtu (11/10.

Utusan Tetap Parlemen Dunia (IPU) untuk Urusan Timur Tengah ini menekankan gencatan senjata harus diikuti mekanisme pengawasan ketat serta sanksi tegas dari negara-negara pihak ketiga, terutama di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu supaya tidak terulang pelanggaran dan kekerasan yang terus mengorbankan warga sipil.

Dr. Jazuli menyoroti bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan korban dan memulihkan Gaza dari kehancuran total akibat agresi militer Israel.

Dia menyerukan solidaritas kemanusiaan global untuk membangun kembali Gaza di bawah otoritas Pemerintahan Palestina yang sah dan berdaulat.

“Gencatan senjata tidak boleh berhenti pada jeda tembakan. Dia harus menjadi langkah awal yang berkelanjutan menuju pemulihan Gaza dan terwujudnya kemerdekaan penuh Palestina,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan bahwa gencatan senjata permanen harus menjadi tujuan akhir, disertai dengan penghentian total aneksasi tanah Palestina dan pengakuan dunia internasional atas negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai resolusi PBB.