Presiden JDF Asia Pasifik Mengapresiasi Keberanian Ahmed al Ahmed Menyelamatkan Kemanusiaan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Dr. Jazuli Juwaini, MA, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas keberanian Ahmed al Ahmed.

Adapun Ahmed ialah warga negara Australia, yang bertindak heroik menghadapi pembunuh dalam aksi penembakan membabi buta terhadap komunitas Yahudi yang sedang merayakan Hannukah di Pantai Bondi, Sidney, Minggu (14/12).

Aksi teror keji yang terjadi di Pantai Bondi telah merenggut belasan korban jiwa.

Dr. Jazuli Juwaini yang anggota DPR RI Fraksi PKS ini menilai bahwa keberanian Ahmed al Ahmed telah mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak.

“Namun, di tengah kegelapan kekerasan, keberanian Ahmed al Ahmed menjadi cahaya kemanusiaan yang menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Dr. Jazuli dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Menurut dia, tindakan Ahmed al Ahmed harus menjadi spirit dan teladan global untuk berani berdiri membela kemanusiaan yang terancam dan teraniaya, tanpa memandang latar belakang apa pun.

“Keberanian ini melampaui identitas, agama, dan perbedaan. Ini adalah panggilan nurani untuk menyelamatkan manusia dari kebiadaban teror,” ungkapnya.

Dr. Jazuli juga menekankan bahwa Ahmed al Ahmed ialah seorang Muslim yang tidak tinggal diam ketika pembunuhan terjadi di depan mata.