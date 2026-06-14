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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Jerman Kunjungi Jakarta Besok, Polda Metro Jaya Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Minggu, 14 Juni 2026 – 23:25 WIB
Presiden Jerman Kunjungi Jakarta Besok, Polda Metro Jaya Siapkan Rekayasa Lalu Lintas - JPNN.COM
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Foto: ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta pada Senin (15/6) besok.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin menjelaskan pihaknya akan melakukan pengaturan arus lalu lintas secara situasional demi kelancaran agenda kenegaraan tersebut.

"Mohon maklum beberapa ruas jalan mungkin akan lebih padat dari biasanya," katanya.

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Ruas jalan yang akan dilalui rombongan tamu negara antara lain Jalan Halim Perdanakusuma, MT Haryono, Gatot Subroto, Asia Afrika, Jenderal Sudirman-Thamrin, Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Garnisun Dalam, Prof Dr Satrio, dan Jalan Perwira.

Komarudin menyampaikan berdasarkan jadwal yang diterima, rombongan kepresidenan Jerman akan memulai agenda sejak pagi hari dan diperkirakan bertolak kembali pada sore hari.

"Rombongan dijadwalkan datang pagi hari pukul 08.00 WIB, dan sekitar pukul 17.00 WIB sudah kembali," ujarnya.

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Meski demikian, Komarudin memastikan penutupan jalan tidak dilakukan sepanjang hari.

Rekayasa lalu lintas hanya bersifat sementara saat iring-iringan kendaraan Presiden Jerman melintas.

Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengamankan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta

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TAGS   Polda Metro Jaya  rekayasa lalu lintas  Presiden Jerman  Frank-Walter Steinmeier  Jakarta 
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