Presiden Macron: Saya akan Bekerja hingga Detik Terakhir

MOSKOK - Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji untuk bekerja hingga detik terakhir. Hal itu dia sampaikan di tengah ketidakstabilan politik di Prancis.

"Saya akan bekerja hingga detik terakhir, berupaya setiap hari untuk memenuhi amanat yang telah Anda percayakan kepada saya," kata Macron dalam pidato kenegaraannya di Tahun Baru, yang disiarkan di BFMTV.

Macron mengatakan akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pemilihan presiden pada 2027 diadakan sedamai mungkin dan tanpa campur tangan asing.

Pemilihan parlemen sela di Prancis pada 2024 menyebabkan krisis politik dan seringnya pergantian pemerintahan.

Perwakilan dari berbagai kekuatan politik telah berulang kali menyerukan agar Macron mengundurkan diri.

Pemilihan presiden Prancis dijadwalkan pada April 2027.

Macron, yang telah menjabat sebagai presiden selama dua periode, tidak dapat mencalonkan diri lagi.