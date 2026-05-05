Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Presiden Panggil Menteri Ekonomi hingga Pimpinan Lembaga, Ada yang Genting?

Selasa, 05 Mei 2026 – 17:39 WIB
Presiden Panggil Menteri Ekonomi hingga Pimpinan Lembaga, Ada yang Genting? - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Foto: dok Antara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo untuk pembahasan terkait ekonomi nasional.

"Nanti ada beberapa yang dibahas," kata Airlangga  di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belum mengetahui sektor-sektor apa saja yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo.

Terkait dengan pembahasan nilai tukar rupiah, Purbaya mengatakan hal tersebut akan dilakukan oleh bank sentral.

Menurut dia, kedatangannya akan fokus pada pembahasan isu-isu ekonomi.

Baca Juga:

"Belum tahu, paling diskusi masalah ekonomi," katanya.

Pada rapat terbatas sore ini, sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Riset Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi dan pimpinan lembaga ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  purbaya  Ekonomi  Airlangga  Perry Warjiyo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp