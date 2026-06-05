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JPNN.com - Politik

Presiden Partai Buruh Said Iqbal Buka Suara soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo

Jumat, 05 Juni 2026 – 16:01 WIB
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Buka Suara soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo - JPNN.COM
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat saat bertemu Wakil Ketua DPRI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan beberapa pimpinan buruh seperti Said Iqbal, Andi Gani beberapa waktu lalu. Foto: Dok. KSPSI

jpnn.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menanggapi isu bahwa dirinya akan bergabung ke Kabinet Merah Putih.

Dia membenarkan sudah ada pembahasan untuk bergabung menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal Buka Suara soal Peluang Masuk Kabinet PrabowoPresiden Partai Buruh Said Iqbal. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

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“Beberapa waktu lalu (sudah ada pembicaraan bergabung ke kabinet),” ucap Said saat dihubungi JPNN.com pada Jumat (5/4/2026).

Said menyebutkan kepastian dirinya bergabung ke kabinet nantinya menunggu pengumuman dari pihak Istana.

“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari mensesneg atas nama presiden, ya,” kata dia.

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Tokoh buruh itu memberikan bocoran bahwa bila masuk ke dalam kabinet, dia kemungkinan akan bekerja di isu ketenagakerjaan.

“Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan,” tuturnya.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menanggapi isu bahwa dirinya akan bergabung ke Kabinet Merah Putih. Seperti apa tanggapannya?

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TAGS   Said Iqbal  Partai Buruh  Masuk Kabinet  Prabowo Subianto  Prasetyo Hadi 
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