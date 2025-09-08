Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Presiden Prabowo Akan Me-reshuffle 5 Menteri Pada Sore Ini

Senin, 08 September 2025 – 16:01 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan me-reshuffle sejumlah menteri atau mengubah susunan kabinetnya.

Pergantian itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Senin (8/9).

“Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ucap Prasetyo.

Dia menjelaskan lima kementerian yang terkena reshuffle adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kementerian Koperasi, dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata dia.

Selain itu, bakal ada pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Haji.

Pelantikan dan penggantian para pejabat tersebut bakal digelar di Istana Negara pada sore ini.

“Susunan yang menjabat maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” tuturnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

