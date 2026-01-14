Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Presiden Prabowo Akhirnya Bicara Percepatan Pembangunan IKN

Rabu, 14 Januari 2026 – 22:22 WIB
Tampak Istana Presiden dari Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN dalam kunjungan kerja di IKN pada Selasa (13/1) lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sejak awal Prabowo memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ungkap Pras.

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan.

Catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

"Jadi, tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," tuturnya.

Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud.

“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” jelasnya.

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Presiden Prabowo  IKN 
