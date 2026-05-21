Presiden Prabowo: Anak-anak Muda Jangan Semua Minta jadi ASN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta anak muda tidak seluruhnya bercita-cita menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Presiden Prabowo mengatakan, anak muda juga harus berani menjadi pengusaha dan bersaing di dunia usaha.

Diketahui, berdasar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita (pemerintah) ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tetapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha," kata Prabowo saat berpidato menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5).

Prabowo mengatakan pemerintah ingin membuka pendidikan kewirausahaan atau enterpreneurship untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda baru.

Dikatakan, Indonesia membutuhkan sektor swasta yang dinamis serta pelaku usaha yang memiliki inovasi, inisiatif, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang baik.

Presiden mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan dukungan berupa kredit perusahaan rintisan (startup) bagi anak-anak muda setelah menyelesaikan pendidikan kewirausahaan.

Prabowo menyebut dukungan tersebut diperlukan agar generasi muda memiliki kesempatan tumbuh menjadi pengusaha yang kuat dan melahirkan pengusaha baru.