JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Bakal Anugerahkan Bintang Mahaputera untuk Kapolri dan Panglima TNI

Sabtu, 16 Mei 2026 – 19:18 WIB
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menekan tombol sirine sebagai tanda peresmian awal pembangunan 10 gudang ketahanan Polri, peluncuran 166 SPPG Polri, dan panen raya jagung di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Penghargaan tertinggi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja kedua pimpinan institusi keamanan tersebut yang dinilai sangat baik dalam menjaga stabilitas negara.

"Saya lihat Polri ini berprestasi. Kapolri belum pernah menerima Bintang Mahaputera, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang kasih bintang," kata Prabowo dalam pidato pada kegiatan panen raya jagung serentak dan peresmian peletakan batu pertama pembangunan 10 gedung ketahanan pangan Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu.

"Panglima ini juga belum terima juga kau? Presiden Prabowo memberi," imbuhnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI lalu berdiri dan memberi hormat kepada Presiden Prabowo.

Presiden mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan prestasi yang ditunjukkan dalam organisasi.

Menurut Prabowo, apabila sebuah organisasi berjalan baik maka hal tersebut menunjukkan kepemimpinan yang baik pula.

Prabowo mengatakan Polri menunjukkan berbagai prestasi, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta keterlibatan dalam panen raya jagung yang beberapa kali dihadirinya.

