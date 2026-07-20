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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Bangga Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Diakui Dunia

Rabu, 22 Juli 2026 – 00:11 WIB
Presiden Prabowo Bangga Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Diakui Dunia - JPNN.COM
Presiden Prabowo bangga Rumah Pendidikan Kemendikdasmen diakui dunia karena mendapatkan penghargaan dari PBB. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, menyoroti berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah di sektor pendidikan.

Salah satunya melalui platform Rumah Pendidikan yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Menurut Presiden Prabowo, platform tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas akses terhadap sumber belajar digital bagi guru maupun murid di seluruh Indonesia.

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“Bahwa kita punya apps yang dilaksanakan oleh Menteri Dikdasmen, Rumah Pendidikan, portal terintegrasi dengan Interactive Flat Panel yang kita bagikan telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna. Menyediakan 4.843 sumber belajar gratis dan membantu ratusan ribu guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union (ITU) dalam kategori e-Government.

Capaian ini menjadi salah satu bentuk pengakuan internasional terhadap berbagai upaya digitalisasi digital yang dilakukan pemerintah.

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Penguatan ekosistem pembelajaran digital tersebut juga didukung melalui penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan.

Pemerintah sebelumnya telah mendistribusikan satu unit Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP) ke setiap sekolah dan pada tahun ini akan melanjutkan program tersebut dengan penambahan tiga unit IFP di setiap sekolah.

Presiden Prabowo bangga Rumah Pendidikan Kemendikdasmen diakui dunia karena mendapatkan penghargaan dari PBB. Simak selengkapnya di sini.

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TAGS   Kemendikdasmen  pendidikan  Presiden Prabowo  rumah pendidikan 
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