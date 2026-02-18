Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Belum Berencana Bahas Pengembalian UU KPK ke Versi Lama

Rabu, 18 Februari 2026 – 19:58 WIB
Presiden Prabowo Belum Berencana Bahas Pengembalian UU KPK ke Versi Lama - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto belum pernah membahas rencana mengembalikan UU KPK versi sebelum direvisi pada 2019.

"Belum ada. Belum ada kami bahas," kata Pras, sapaan Prasetyo Hadi menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Dia mengatakan pemerintah saat ini juga belum ada rencana membahas pengembalian UU KPK versi lama.

Baca Juga:

"Tidak ada. Tidak ada," kata Pras.

Dia mengatakan Presiden Prabowo juga tak membahas soal pengembalian UU KPK versi lama ketika bertemu eks ketua lembaga antirasuah Abraham Samad. 

"Enggak ada. Tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," ujar Pras.

Baca Juga:

Politikus Gerindra itu kemudian ditanya soal sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan setuju UU KPK dikembalikan ke versi lama.

"Apa hubungannya, nih, dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Belum ada," kata Pras.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto belum pernah membahas rencana mengembalikan UU KPK versi lama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   UU KPK  Revisi UU KPK  Pengembalian UU KPK Versi Lama  Presiden Prabowo 
BERITA UU KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp