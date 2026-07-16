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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Beri BGN Waktu 1 Bulan Benahi Tata Kelola Program MBG

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:45 WIB
Presiden Prabowo Beri BGN Waktu 1 Bulan Benahi Tata Kelola Program MBG - JPNN.COM
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kantor BGN, Jakarta Pusat. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Gizi Nasional siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan waktu satu bulan untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arahan Presiden Prabowo ini menjadi momentum bagi BGN besama kementerian/lembaga terkait menyempurnakan berbagai aspek pelaksanaan Program MBG secara menyeluruh.

“Dalam periode tersebut, kami akan bekerja secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait agar implementasi program makin baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

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Langkah pembenahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan makin efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Selama masa pembenahan, BGN akan mengevaluasi aspek pelaksanaan program. Mulai dari penguatan tata kelola, penyempurnaan mekanisme operasional, peningkatan sistem pengawasan, hingga penguatan koordinasi dengan k/l, pemerintah daerah, dan mitra pelaksana.

Pembenahan juga diarahkan untuk memastikan Program MBG dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, yakni setiap kebijakan disusun secara matang serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

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Arum mengatakan proses pembenahan tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan Program MBG.

Sebaliknya, dia menambahkan, evaluasi yang dilakukan diharapkan menjadi fondasi memperkuat kualitas penyelenggaraan program secara berkelanjutan.

BGN siap membenahi tata kelola Program MBG. Pembehanan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

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TAGS   MBG  Tata Kelola MBG  Prabowo  BGN  program MBG 
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