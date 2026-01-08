Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Presiden Prabowo Bilang Sudah Ratusan T Diselamatkan, Kejar

Kamis, 08 Januari 2026 – 05:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Hafidz Mubarak A/app/foc/pri/Antara

jpnn.com - KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa Kejaksaan Agung tahun ini akan menyita lahan sawit bermasalah yang luasnya 4-5 juta hektare.

Prabowo mengungkap hal itu saat panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Di hadapan petani-petani dan sejumlah pejabat negara, Prabowo mengajak seluruh pihak bersatu dan kompak menegakkan hukum, memberantas korupsi.

"Kami sudah menyita empat juta hektare kebun kelapa sawit, yang melanggar hukum. Jampidsus, benar? Jaksa Agung? Dan, 2026 ini akan sita tambahan 4-5 juta lagi," katanya.

Presiden kemudian melanjutkan, pemerintah saat ini juga telah menindak ratusan tambang ilegal dan melanggar hukum. Dari aksi itu, ratusan triliunan rupiah telah diselamatkan oleh negara.

"Kami sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan T diselamatkan," tuturnya.

Prabowo mengetahui bahwa masih banyak kawasan hutan yang dikuasai secara tidak sah oleh pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan.

"Masih banyak yang bocor, terus kami kejar. Uang rakyat harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia," imbuhnya. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

