Presiden Prabowo dan PM Wong Hasilkan 26 Kesepakatan Kerja Sama Berbagai Sektor

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menghasilkan 26 kesepakatan kerja sama strategis di berbagai sektor.

Kerja sama itu tercipta saat Presiden Prabowo dan PM Wong menggelar agenda tahunan Leaders’ Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7).

Kesepakatan yang dihasilkan dari kerja sama tersebut mulai dari ekonomi, investasi, pertahanan, energi, lingkungan hidup, transformasi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata dan capaian konkret di berbagai bidang, yaitu 18 kesepakatan kerja sama antarpemerintah dan 8 kesepakatan business-to-business,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Leaders' Retreat tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua sejak dia menjabat presiden RI.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis serta membahas berbagai isu prioritas yang menjadi kepentingan bersama.

Dia juga teringat bahwa PM Wong ialah pemimpin negara atau pejabat tinggi asing pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia setelah Prabowo menjabat presiden RI.

Kedatangan PM Wong di Istana Merdeka disambut dengan pasukan jajar kehormatan.