Presiden Prabowo: Jangan Melawan Kehendak Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi kepada seluruh unsur aparatur negara.

Prabowo meminta seluruh unsur aparatur negara, mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian, hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat.

"Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat, ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi," kata Prabowo dalam peresmian lima bendungan yang berpusat di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan para aparatur negara merupakan pelayan masyarakat sehingga seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat pada mereka berasal dari rakyat.

"Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa, ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat," ucap Prabowo.

Kepala Negara juga meminta seluruh aparatur negara di pemerintahan, birokrasi, kementerian, dan lembaga untuk melakukan perbaikan dan mawas diri serta tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemerintahan bersih dari praktik korupsi dan penipuan.

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Prabowo menegaskan bahwa rakyat tidak menghendaki praktik korupsi dibiarkan maupun berbagai bentuk penipuan terus berlanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo.