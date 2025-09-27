Presiden Prabowo Kunjungi Belanda, Menteri Fadli Zon Terima Repatriasi Fosil Manusia Jawa

jpnn.com, AMSTERDAM - Fosil manusia purba Pithecanthropus Erectus yang selama seabad lebih menjadi koleksi Museum Naturalis di Leiden, Belanda, akhirnya bisa direpatriasi untuk dibawa pulang ke Indonesia.

Pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan fosil yang juga dikenal dengan sebutan Manusia Jawa (Java Man) itu ke Pemerintah RI pada Jumat (26/9).

Prosesi penyerahan fosil temuan ahli paleoantropologi Eugene Dubois itu dilaksanakan di Museum Naturalis, Leiden. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang mewakili pemerintah RI menerima fosil penting itu dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Kerajaan Belanda Gouke Moes.

Penyerahan fosil Manusia Jawa itu bersamaan dengan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto di Belanda. Menteri Fadli menyebut repatriasi fosil yang diklasifikasikan Homo Erectus itu sebagai bagian dari diplomasi budaya yang menjadi instrumen penting dalam pemulihan sejarah dan kedaulatan.

“Pengembalian ini sebagai komitmen Pemerintah Belanda untuk melaksanakan repatriasi koleksi masa kolonial secara bertanggung jawab,” ujar Menteri Gouke Moes sebagaimana siaran pers Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI.

Adapun koleksi bersejarah yang direpatriasi itu terdiri dari sekitar 28.000 artefak fosil yang ditemukan Eugène Dubois di Trinil pada 1891–1892. Temuan itu merupakan rujukan penting bagi studi evolusi manusia yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu peradaban tertua di dunia.

Menbud Fadli Zon menyebut repatriasi itu sebagai bukti keberhasilan diplomasi budaya Indonesia yang bekerja dengan adil, tegas, dan berorientasi masa depan. Menurut dia, pengembalian ribuan artefak itu juga merupakan upaya memulihkan martabat pengetahuan yang lahir dari Trinil.

“Hari ini kita menutup jurang sejarah dan memulihkan martabat pengetahuan yang lahir dari Trinil. Kepulangan Koleksi Dubois adalah bukti bahwa diplomasi budaya Indonesia bekerja, kepemilikan sah NKRI diakui, dan akses riset dunia tetap terjaga,” tuturnya.