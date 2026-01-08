Close Banner Apps JPNN.com
Presiden Prabowo: Kita Tidak Akan Merdeka Tanpa Jasa Petani

Kamis, 08 Januari 2026 – 09:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Hafidz Mubarak A/app/foc/pri/Antara

jpnn.com - JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa para petani memiliki peran besar dalam sejarah perjuangkan dan keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Siapa yang mendukung perang kemerdekaan, adalah rakyat Indonesia yang memberi makan kepada tentara, yaitu para petani Indonesia. Kita tidak akan merdeka tanpa jasa para petani kita,” ucap Prabowo dalam acara Panen Raya dan Swasembada Pangan Tahun 2026 di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Dia mengatakan bahwa sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI), para petani telah menjadi penopang utama perjuangan bangsa.

“Ketika kita menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak ada anggaran, belum ada Kementerian Keuangan, belum ada pajak. Yang memberi makan kepada tentara adalah rakyat Indonesia, yaitu para petani Indonesia,” ungkap Prabowo Subianto.

Lebih lanjut Prabowo menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan syarat mutlak bagi kedaulatan negara.

“Tidak mungkin suatu bangsa benar-benar merdeka jika kebutuhan pangannya bergantung pada bangsa lain,” kata dia.

Eks menteri pertahanan itu menekankan bahwa capaian swasembada pangan pada 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa, khususnya para petani.

“Para petanilah yang paling setia dan yang paling merah putih di Republik Indonesia,” imbuhnya. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

