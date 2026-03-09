Presiden Prabowo: KSAD Jenderal Maruli Lakukan Hal Besar Bila Capai Target Pembangunan Jembatan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang juga Ketua Satgas Perbaikan Jembatan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan hal besar bagi bangsa apabila target pembangunan jembatan di berbagai daerah dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.

"Kalau memang benar akhir tahun ini saudara bisa selesaikan apa yang saudara targetkan dan tahun depan hampir semua kebutuhan jembatan di semua daerah-daerah kita bisa kita selesaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat kita di desa-desa yang terpencil, artinya saudara telah berbuat yang sangat besar terhadap keadaan dan kebaikan bangsa Indonesia," ujar Prabowo saat meresmikan secara virtual 218 jembatan di berbagai daerah, dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Prabowo menyampaikan apabila target tersebut tercapai, maka hampir seluruh kebutuhan jembatan di berbagai wilayah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di desa-desa terpencil, dapat terpenuhi.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada KSAD dan seluruh anggota yang bekerja keras di lapangan untuk menyelesaikan pembangunan ratusan jembatan tersebut.

Prabowo menilai pembangunan jembatan itu menjadi bukti kehadiran pemerintah pusat hingga ke tingkat paling kecil, termasuk desa, dusun, dan dukuh. Pemerintah, ucapnya, berupaya menjawab kesulitan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

Prabowo menyebut keberadaan jembatan tersebut membuat anak-anak di desa terpencil tidak lagi harus menyeberangi sungai dengan risiko bahaya saat berangkat dan pulang sekolah.

"Sesungguhnya jembatan gantung di daerah terpencil yang hanya sekian meter lebarnya dan hanya sekian meter panjangnya, sesungguhnya jembatan itu adalah strategis bagi pemerintah yang saya pimpin. Bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling kita utamakan," katanya.

Presiden juga mengatakan keberhasilan pembangunan jembatan itu menunjukkan disiplin, semangat, dan pengabdian TNI kepada rakyat dan bangsa.