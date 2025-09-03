Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Melawat ke Beijing Penuhi Undangan Xi Jinping

Rabu, 03 September 2025 – 08:15 WIB
Presiden Prabowo Melawat ke Beijing Penuhi Undangan Xi Jinping - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melawat ke Beijing, China.

Prabowo akan memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping menghadiri parade militer angkatan bersenjata Tiongkok di Beijing pada Rabu (3/9).

Prabowo, didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, bertolak dari Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/9) malam.

Baca Juga:

Di apron Base Ops, keberangkatan Presiden Prabowo dilepas oleh sejumlah pejabat TNI, dan anggota Kabinet Merah Putih, salah satunya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

"Pada malam hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 (Agustus)," kata Prasetyo saat menyampaikan keterangan resminya di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa malam.

"Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan," tambahnya.

Baca Juga:

Pras, sapaan populer Prasetyo, mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Tanah Air pada Rabu malam, setelah menghadiri parade militer China pada pagi harinya.

Presiden Prabowo, melalui Prasetyo Hadi, sempat mengumumkan rencananya membatalkan lawatan ke China setelah adanya kericuhan di beberapa daerah di Jakarta, dan kota-kota lainnya pada pekan lalu.

Presiden Prabowo Subianto melawat ke Beijing untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Xi Jinping  China  Parade militer  TNI  Presiden Prabowo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp