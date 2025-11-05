Presiden Prabowo Menggelontorkan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL Baru

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menambah dana sebesar Rp 5 trilliun untuk 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru di wilayah Jabodetabek.

Menurut dia, pembangunan transportasi umum adalah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Rp 5 triliun saya setujui. Kalau untuk kepentingan rakyat, saya tidak akan ragu. Uangnya dikelola dengan hemat, tetapi kepentingan rakyat tetap harus diutamakan,” ucap Prabowo.

Dia juga mengaku sangat terkesan dengan perbaikan fasilitas KRL ketika mencoba menaiki dari Statsiun Manggarai menuju Statsiun Tanah Abang.

“Jadi, nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengapresiasi jajaran PT. KAI yang telah memperbaiki layanan perkeretaapian.

Dia menilai peningkatan fasilitas dan pelayanan KRL menunjukkan kemajuan besar di sektor transportasi.

“Kereta kita sekarang sudah bersih, nyaman, dan tidak kalah dari negara maju. Kalau bangsa kita bisa membangun dengan disiplin dan tekad, dunia akan menghargai Indonesia,” tuturnya.