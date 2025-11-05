Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Menggelontorkan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL Baru

Rabu, 05 November 2025 – 16:17 WIB
Presiden Prabowo Menggelontorkan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL Baru - JPNN.COM
Presiden RI Prabowo Subianto kembali menaiki kereta cepat Whoosh menuju Stasiun Halim, Jakarta, dari Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Kamis (7/8/2025). Foto: ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menambah dana sebesar Rp 5 trilliun untuk 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru di wilayah Jabodetabek.

Menurut dia, pembangunan transportasi umum adalah kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Rp 5 triliun saya setujui. Kalau untuk kepentingan rakyat, saya tidak akan ragu. Uangnya dikelola dengan hemat, tetapi kepentingan rakyat tetap harus diutamakan,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Dia juga mengaku sangat terkesan dengan perbaikan fasilitas KRL ketika mencoba menaiki dari Statsiun Manggarai menuju Statsiun Tanah Abang.

“Jadi, nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengapresiasi jajaran PT. KAI yang telah memperbaiki layanan perkeretaapian.

Baca Juga:

Dia menilai peningkatan fasilitas dan pelayanan KRL menunjukkan kemajuan besar di sektor transportasi.

“Kereta kita sekarang sudah bersih, nyaman, dan tidak kalah dari negara maju. Kalau bangsa kita bisa membangun dengan disiplin dan tekad, dunia akan menghargai Indonesia,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto akan menambah dana sebesar Rp 5 trilliun untuk 30 rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru di wilayah Jabodetabek.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KRL  Presiden Prabowo Subianto  30 rangkaian KRL baru  Transportasi umum 
BERITA KRL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp