Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Menyiapkan Pengganti Immanuel Ebenezer Untuk Posisi Wamenaker

Selasa, 26 Agustus 2025 – 19:24 WIB
Presiden Prabowo Menyiapkan Pengganti Immanuel Ebenezer Untuk Posisi Wamenaker - JPNN.COM
Presiden Prabowo usai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer untuk posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Hal itu dikatakan Prabowo saat diminta tanggapan mengenai pengganti Immanuel alias Noel.

“Ada, nanti tenang saja,” ucap Prabowo seusai meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8).

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku sudah mengurus dan memproses penggantian jabatan wamenaker itu.

“Sudah diurus semuanya itu,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memecat Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Pemecatan itu menyusul status Immanuel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3.

“Menyikapi perkembangan kasus yang menimpa saudara Immanuel Ebenezer, yang sore tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, untuk menindaklanjuti itu, Bapak Presiden sudah menandatangani surat pemberhentian saudara Noel," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi, pada Jumat (22/8). (mcr4/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer untuk posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Immanuel Ebenezer  Wamenaker  immanuel ott kpk 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp